Nokia : essai de ligne 600Gbit/s réussi avec Telekom Serbia

Nokia a annoncé aujourd'hui le test réussi d'un débit de ligne de 600 Gbit/s sur le réseau de transport optique de Telekom Serbia et MTEL sur une distance de 600 km entre Banja Luka et Belgrade.



Le test a utilisé le commutateur de service photonique (PSS) Nokia 1830, jetant les bases d'une croissance future visant à répondre aux besoins des demandes de trafic à faible latence et à haute capacité permettant le transport de services 100GE (Gigabit Ethernet) et 400GE.



'Nous sommes fiers de notre partenariat continu avec Telekom Serbia et soutenons le groupe dans l'exécution de sa stratégie de maintien du leadership sur le marché des services et contenus de télécommunications dans la région des Balkans', a réagi Nicolas Almendro, vice-président Europe Nokia Optical Networks.



