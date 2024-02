Nokia et Dell concluent un partenariat sur la 5G privée et les réseaux en nuage

Le 15 février 2024 à 13:25 Partager

Nokia et Dell Technologies ont conclu un partenariat pour aider à déployer des réseaux 5G privés et à adapter les réseaux à l'informatique dématérialisée, ont-ils déclaré dans un communiqué commun jeudi. Les réseaux 5G privés sont généralement détenus, exploités ou loués par des organisations individuelles. Les clients de Nokia AirFrame, l'activité de centre de données de l'équipementier télécom axée sur l'informatique dématérialisée, migreront à terme vers les serveurs PowerEdge de Dell qui sont "spécialement conçus pour les charges de travail des réseaux de télécommunications modernes", ont-ils déclaré. Le Digital Automation Cloud (NDAC) de Nokia deviendra quant à lui la plateforme privée sans fil préférée de Dell pour répondre aux besoins de certaines entreprises clientes. Les deux entreprises développeront un partenariat existant et travailleront à l'intégration de NDAC avec la plateforme logicielle NativeEdge de Dell, dans le but de "faire progresser les architectures de réseau ouvertes dans l'écosystème des télécommunications et les cas d'utilisation privés de la 5G au sein des entreprises", ont-elles déclaré. L'architecture de réseau ouverte est une approche de l'informatique et des communications qui permet à un produit, tel qu'un logiciel, d'être compatible avec un autre produit, tel qu'un téléphone portable, même s'ils sont fabriqués par des fournisseurs différents. "La poursuite de notre collaboration avec Dell nous aidera à répondre aux besoins futurs de nos clients, liés aux exigences croissantes des réseaux, et à fournir des solutions pour aider les fournisseurs de services de communication à faire évoluer les réseaux modernes vers le nuage", a déclaré Nishant Batra, directeur de la stratégie et de la technologie de Nokia. Les deux entreprises poursuivront également leurs efforts conjoints de recherche et de développement, y compris les tests de plateformes et d'applications dans le Dell Open Telecom Ecosystem Lab.