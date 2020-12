Nokia : fait un point sur ses perspectives

Le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications a fait un point à mi-parcours sur sa stratégie et son modèle opérationnel.



Nokia a déclaré que ses précédentes perspectives pour 2020 et 2021 restaient inchangées, la société prévoyant toujours une marge d'exploitation comparable de 7 à 10 % en 2021.



Le fabricant d'équipements a déclaré que son unité de réseaux mobiles - le plus grand obstacle à sa rentabilité à l'heure actuelle - se concentrerait sur la reconquête du leadership 5G.



Pourtant, l'unité devrait réaliser une marge d'exploitation comparable d'environ 0 % en 2021, avec une amélioration significative à plus long terme, a déclaré le groupe.



Son activité d'infrastructure de réseau - précédemment IP et réseaux fixes - qui est le foyer des réseaux optiques et sous-marins - devrait fournir une marge d'exploitation comparable dans la fourchette haute à un chiffre en 2021, avec une amélioration progressive sur le long terme, a ajouté Nokia.



En ce qui concerne les services de réseau et de cloud computing - l'unité qui s'occupe des entreprises clientes - la société prévoit de réaliser une marge d'exploitation comparable dans la fourchette moyenne à un chiffre en 2021, avec une amélioration significative sur le long terme.



Malgré cette abondance de détails, la mise à jour de la stratégie a laissé les investisseurs en attente de plus d'information.



' Nous attendons le CMD de mars pour voir de nouveaux objectifs à long terme, mais nous prévoyons une augmentation des marges à plus long terme', ont indiqué les analystes d'UBS.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.