Nokia : lance l'optique cohérente de nouvelle génération

Nokia a annoncé aujourd'hui le lancement de son moteur de service photonique super cohérent de sixième génération, le PSE-6s, capable de réduire la consommation d'énergie des réseaux de 60%.



Le PSE-6s permet de fournir également des services à haut débit, notamment 800 Gigabit Ethernet (GE), sur des distances de 2 000 km et plus.



Le PSE-6s sera présenté pour la première fois au MWC 2023 à Barcelone et à nouveau à l'OFC à San Diego, le mois prochain.



James Watt, vice-président de Nokia Optical Networks, a déclaré : 'Les avantages du PSE-6s s'accompagnent d'une consommation d'énergie moindre par bit, ce qui aide les opérateurs à atteindre des objectifs de réduction des émissions de carbone de plus en plus ambitieux.'



Les équipements de réseaux optiques contenant les nouveaux PSE-6s devraient être disponibles pour des essais sur les réseaux des clients au second semestre 2023.



Par ailleurs, Nokia a également annoncé ce jour, son partenariat avec Tele2 en Suède. Ensemble, ils vont proposer des services sans fils privés aux entreprises locales.



Les entreprises pourront tirer parti d'un sans-fil privé 5G pour connecter des actifs et débloquer des données opérationnelles, afin de réaliser des objectifs de coût, d'efficacité et de durabilité.



