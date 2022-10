Nokia : lance un marché d'applications

Nokia a annoncé aujourd'hui le lancement d'une place de marché pour les applications d'automatisation des réseaux à large bande.



Sept applications sont disponibles au lancement, organisées sous les catégories support réseau, perspectives réseau et automatisation réseau. De nouvelles applications et fonctionnalités de la place de marché suivront en 2023.



La 'place de marché d'applications Altiplano' porte le nom de la suite de contrôleurs de réseaux à large bande de Nokia et comprendra des applications de Nokia et de tiers.



Nokia met également à disposition un 'portail des développeurs Altiplano' qui fournit un kit de développement logiciel (SDK) et un environnement de laboratoire virtuel permettant aux développeurs de créer et de tester des applications.



