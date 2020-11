Nokia : lance un réseau optique passif de 25Gbit/s

19/11/2020 | 12:24

Nokia a annoncé aujourd'hui commercialiser la première solution à large bande de 25 Gbit/s, via un réseau optique passif (PON).



Cette solution unique fonctionne sur le matériel PON de nouvelle génération et permet aux fournisseurs de services de communication (CSP) de suralimenter leurs réseaux et d'améliorer l'utilisation du réseau fibre.



La bande passante supérieure et les performances à faible latence de la solution Nokia - permettent de prendre en charge le transport mobile 5G ainsi qu'un véritable service 10G pour les entreprises.





