Nokia : lancement d'un cours pour la sécurité de la 5G

Nokia annonce un nouveau programme de certification 5G, intégrant un cours Nokia Bell Labs 5G Secured Networks, visant à former et à certifier des professionnels sur la technologie 5G, de l'accès réseau à la gestion des applications.



Les participants examineront le rôle de la sécurité 5G dans les environnements réseau, logiciels et cloud, et appliqueront une compréhension des menaces de sécurité, des protections et des réponses potentielles à travers une série d'exercices d'études de cas réels.



'La 5G devenant un élément clé des nouvelles solutions stratégiques de l'Industrie 4.0, la sécurisation des réseaux 5G est devenue un impératif du secteur, pour lequel des solutions complètes de bout en bout sont nécessaires', explique l'équipementier télécoms.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.