Nokia : lancement d'une solution avec DXC Technology

Nokia et DXC Technology annoncent la disponibilité de DXC Signal Private LTE and 5G, une solution gérée de réseau sans fil privé sécurisé et de plateforme de numérisation qui aide les entreprises industrielles à transformer numériquement leurs opérations.



'Ensemble, DXC et Nokia offrent aux entreprises une solution puissante pour prendre en charge une automatisation accrue, une flexibilité améliorée, le traitement des données de la technologie opérationnelle (OT) et les besoins de confidentialité', expliquent-ils.



Cette solution de réseaux sans fil privés de classe mondiale est conçue pour les segments de marché clés, notamment la fabrication, l'énergie, la santé, la chaîne d'approvisionnement et la logistique, le transport et l'éducation.



