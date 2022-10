Nokia : lancement de l'évaluation de la maturité de l'IA

Nokia fait part du lancement de l'évaluation de la maturité de l'IA (intelligence artificielle) pour aider les opérateurs à disposer d'un 'aperçu plus clair de leur utilisation actuelle et future des capacités d'IA pour améliorer les performances du réseau'.



Ceci doit les aider à 'mieux tirer parti des solutions logicielles autonomes qui peuvent réduire la congestion du réseau, améliorer la qualité du réseau et améliorer l'expérience client avec de nouveaux produits et services', selon l'équipementier finlandais.



Cette évaluation de la maturité de l'IA sera présentée lors de l'événement Nokia Algorithm World aux États-Unis, organisé avec des leaders du secteur pour discuter des dernières technologies de données et de logiciels.



