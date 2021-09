Nokia : lancement de la 5G pour Surabaya en Indonésie

Nokia et Indosat Ooredoo annoncent le lancement de services commerciaux 5G dans la ville de Surabaya, en Indonésie, ce qui permettra aux clients de l'opérateur télécoms de découvrir de nouveaux cas d'utilisation professionnels et industriels.



Dans le cadre de cet accord, l'équipementier finlandais va déployer sa dernière gamme de produits AirScale basée sur ReefShark, y compris son portefeuille AirScale Single RAN pour la couverture intérieure et extérieure.



Nokia et Indosat Ooredoo, ainsi que leurs partenaires Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) et l'Université d'Oulu, prévoient également d'ouvrir un Nokia 5G Experience Center dans les installations d'ITS à Surabaya.



