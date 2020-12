Nokia : lancement de services 5G à Varsovie avec Polkomtel

Nokia annonce avoir lancé des services 5G avec Polkomtel, opérateur du réseau Plus, à Varsovie et dans d'autres grandes villes de l'est de la Pologne, dans le cadre du déploiement d'un réseau national 5G commencé en mai et qui sera étendu dans les mois à venir.



L'équipementier télécoms finlandais a fourni des solutions radio 5G qui permettront à Polkomtel 'd'offrir une connectivité et une capacité de pointe à ses abonnés à de très faibles latences, tout en réduisant la complexité et en augmentant la rentabilité'.



