Nokia : lancement du WiFi Beacon sur le marché australien

FuzeNet, HarbourISP et Uniti Broadband, trois marques de vente au détail de Nokia et Uniti Group, ont annoncé aujourd'hui le premier lancement commercial en Australie du 'WiFi Beacon' de Nokia.



Utilisant la technologie maillée, cette solution permettra aux clients résidentiels de bénéficier d'une couverture Wi-Fi 'ultrarapide et fiable dans toute la maison', assure Nokia.



Pour Kurt Magner, Chief Consumer & Small Business chez Uniti Group, le WiFi Beacon ' garantit une connectivité ininterrompue et des vitesses élevées dans chaque recoin des foyers de nos abonnés, les transformant en véritables foyers numériques'.



'Nous sommes ravis d'être le premier fournisseur de services à proposer une solution Nokia WiFi Beacon dans le pays', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.