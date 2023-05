Nokia : le titre recule, l'avis d'un broker

Nokia cède près de 3% à Paris alors que Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours réduit, passant de 5,61 à 5,4 euros.



L'analyste indique abaisser de 1% son estimation de revenus pour l'exercice 23/24, et réduire de 1 à 7% ses anticipations d'EBIT comparable, compte tenu des résultats de mars et des perspectives de l'exercice 23.



'Nous pensons que la perte de parts de marché précédente de Nokia sur le marché nord-américain du RAN ainsi que le potentiel de sa division NI font que Nokia est mieux placé qu'Ericsson pour affronter les vents contraires dans le marché du sans fil', indique néanmoins l'analyste en substance.



