Nokia : mise à niveau du réseau de transport optique de NL-ix

Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été choisi pour réaliser la mise à niveau du réseau de transport optique de NL-ix, le plus grand point d'échange Internet distribué d'Europe.



Cette opération permettra d'augmenter considérablement la capacité entre les POP européens. Le nouveau réseau prendra ainsi en charge les services clients de 1 à 400 Gb/sec.



'La croissance des besoins d'interconnexion internationale de ses clients signifie que NL-ix a besoin de liaisons de plus grande capacité entre ses sites européens. Nokia est fier d'avoir été choisi pour fournir sa technologie WDM/OTN leader sur le marché et ses solutions pour mettre à niveau le réseau de transport optique de NL-ix', a commenté Mark Vanderhaegen, directeur des comptes Webscale chez Nokia.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.