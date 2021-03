Nokia : accompagne le développement de la 5G

Nokia a annoncé aujourd'hui l'introduction de deux nouvelles certifications 5G, dans le cadre de son programme de formation destiné aux professionnels.



Nokia vise en effet à former les professionnels à sa technologie 5G via un programme étendu, qui va de l'accès au réseau à la gestion des applications. Désormais, il passera aussi par les réseaux d'automatisation industrielle et les réseaux cloud distribués, annonce Nokia.



Depuis leur lancement l'année dernière, les deux premiers cours du programme d'apprentissage 5G de Nokia ont totalisé plus de 22 000 inscriptions à travers le monde, se réjoui la société.



Et l'engouement pour ces technologies n'est pas prêt de s'arrêter: selon le rapport 'The Nokia 5G ReadinessReport', la technologie 5G devrait apporter une valeur de quelque 8 milliards de dollars aux entreprises à l'échelle mondiale, à l'horizon 2030.



