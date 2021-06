Nokia : accord-cadre avec Equinor

Nokia annonce avoir collaboré avec l'intégrateur de systèmes NetNordic, pour un accord-cadre avec le géant énergétique norvégien Equinor, afin de fournir une solution privée compatible 4G et 5G pour ses activités internationales.



'La technologie sans fil privée de qualité industrielle offrira la fiabilité, la capacité, la sécurité et la faible latence nécessaires pour soutenir la collaboration entre les équipes à travers les installations d'Equinor', affirme l'équipementier télécoms finlandais.



En vertu de cet accord pour une durée de huit ans, le réseau LTE privé sera installé cet été dans les parcs éoliens de Dudgeon et Sheringham Shoal, situés au Royaume-Uni et tous deux exploités par Equinor.



