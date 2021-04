Nokia : accord fibre et 5G avec Telefonica Espagne

Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Telefonica Espagne pour déployer ses solutions 5G et FTTH (Fiber-to-the-Home) à davantage de personnes en Espagne, en mettant à niveau le réseau IP de l'opérateur.



Nokia explique que cet accord matériel constitue la dernière pièce d'un projet à long terme qui lui a permis de positionner ses produits sur toutes les couches du réseau IP de Telefonica.



Les solutions de Nokia permettront à Telefonica d'offrir une connectivité à haut débit aux consommateurs et aux entreprises, en particulier dans les sites ruraux et éloignés.



