Nokia : classé n°1 des réseaux optiques en Inde par Omdia

Nokia est classé n°1 sur le marché des réseaux optiques en Inde par Omdia une société de recherche mondiale indépendante de premier plan. Le groupe a gagné une part de marché importante et s'est classé leader du segment des réseaux optiques en Inde en 2020.



Nokia a connu une croissance de plus de 10% l'année dernière, acquérant plus de 25% de parts de marché pour prendre la première place sur le marché des réseaux optiques en Inde, selon le récent rapport d'Omdia.



' Les produits permettent aux fournisseurs de services d'obtenir une meilleure efficacité spectrale tout en offrant une bande passante plus large et une meilleure portée. Les fournisseurs de services bénéficient également d'une consommation d'énergie et d'une empreinte réduite, ainsi que du coût le plus bas par bit de transport ' indique le groupe.



Ian Redpath, Practice Leader, Transport Networks & Components chez Omdia, a déclaré : ' Les produits de Nokia basés sur le Photonic Service Engine ont changé la donne en permettant aux fournisseurs de services d'améliorer la capacité tout en gérant les coûts.'



