Nokia : contrat avec Subisu au Népal

Nokia annonce avoir été sélectionné par Subisu, fournisseur de services télécoms de premier plan au Népal, pour moderniser 1500 kilomètres de réseau à travers le pays, grâce à sa solution de fibre unique 400G pour fournir de l'ultra-haut débit à large bande.



Sa solution permet à Subisu de répondre aux besoins croissants en bande passante et de pénétrer de nouveaux segments de marché. Ses clients pourront utiliser des applications de grande capacité et bénéficier d'une amélioration globale de la qualité des services.



