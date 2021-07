Nokia : contrat pour un réseau avec Telecom Armenia

L'équipementier télécoms finlandais Nokia annonce avoir conclu un accord à l'échelle nationale avec Telecom Armenia, pour introduire un réseau haut débit compatible 25G PON (réseau optique passif) en Arménie.



L'opérateur déploiera les équipements de fibre GPON et XGS-PON de Nokia, qui peuvent être mis à niveau par logiciel vers la technologie 25 G PON à l'avenir, ainsi que ses Wi-Fi Beacons et sa plateforme de gestion Altiplano.



Couvrant à la fois le réseau et les foyers des clients, la solution complète de Nokia sera initialement utilisée par Telecom Armenia pour connecter les clients à un accès haut débit dans la capitale Erevan avant de déployer des services dans le reste du pays.



