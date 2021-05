Nokia : contrats aux Pays-Bas et en Inde

Nokia annonce avoir été sélectionné par T-Mobile aux Pays-Bas en tant que partenaire stratégique pour accélérer la transformation numérique tout en sécurisant son réseau fixe et mobile contre les menaces informatiques.



'Le partenariat fournira à l'opérateur une large gamme de services gérés, y compris le réseau automatisé et le fonctionnement de la sécurité, ainsi qu'un réseau optique centré sur le service au cours du déploiement sur cinq ans', explique l'équipementier télécoms.



Par ailleurs, Nokia indique qu'AirFiber Networks, un fournisseur d'accès Internet (FAI) de Bangalore et du Tamil Nadu en Inde, utilisera sa solution GPON (Gigabit Passive Optical Networking) pour lancer des services de données à haut débit et étendre son réseau.





