Nokia : de nouveaux objectifs à horizon 2023

Nokia a dévoilé jeudi de nouveaux objectifs à moyen terme, à l'horizon 2023, prévoyant une amélioration de ses marges et une croissance plus rapide que celle de son marché.



L'équipementier de télécommunications finlandais voit sa marge opérationnelle passer entre 10% et 13% en 2023, contre une prévision établie entre 7% et 10% pour ce qui concerne l'exercice 2021.



'Ce nouvel objectif peut être considéré comme positif car le consensus ne vise actuellement que 10,4% pour 2023 (8,5% en 2021)', commentent ce matin les analystes d'Oddo BHF.



La banque privée parisienne - qui affiche une opinion 'neutre' sur le titre - évoque cependant des prévisions 'plutôt prudentes' comparées à celle de son grand rival suédois, Ericsson.



Nokia - qui organise aujourd'hui une réunion avec les investisseurs - a également déclaré viser une croissance de son chiffre d'affaires 'plus rapide que le marché' pour l'exercice 2023.



Concernant son dividende, aucun versement n'est prévu dans l'immédiat, mais le groupe a prévu de se pencher dès la fin de l'année sur la possibilité d'un paiement au titre de l'exercice 2021.



L'équipementier, qui avait déclaré au début de la semaine envisager entre 5000 et 10.000 suppressions de postes afin de réduire ses coûts - a également confirmé sa volonté de diminuer par deux ses émissions de CO2 à horizon 2030.



Le titre Nokia prenait environ 1% jeudi matin à la Bourse de Paris suite à toutes ces annonces.



