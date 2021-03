Nokia : déploie le réseau 5G à Singapour, avec Antina

Nokia a annoncé aujourd'hui la mise en place du premier réseau 5G standalone RAN d'Asie du Sud-Est: après un appel d'offre, l'entreprise finlandaise a en effet été sélectionnée par Antina, une coentreprise formée par les opérateurs de réseaux mobiles M1 et StarHub, pour déployer les réseaux 5G SA à Singapour.



Le partenariat permettra aux clients d'Antina de bénéficier d'un réseau 5G SA ultra-rapide, à faible latence et hautement sécurisé, assure Nokia. Il permettra également de nouveaux cas d'utilisation dans les domaines du divertissement, des jeux en nuage, du transport, de l'éducation et de la santé.



Tommi Uitto, président de la division Mobile Networks chez Nokia, a déclaré que ce contrat constituait 'une victoire importante' pour l'entreprise et qu'il espérait que 'd'autres marchés mondiaux envisageant de passer à la 5G SA prendront note du succès d'Antina.'





