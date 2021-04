Nokia : développe des services internet pour des tribus US

Nokia a annoncé aujourd'hui qu'il travaillait avec NewCore Wireless pour permettre une connectivité sans fil privée de nouvelle génération en utilisant le spectre Tribal Educational Broadband Service (EBS). Ce développement permettra d'autonomiser les communautés amérindiennes rurales, non desservies et mal desservies à travers les États-Unis.



La mise en place du réseau permettra un accès sans fil privé 4.9G/LTE et 5G afin de soutenir l'apprentissage en ligne, la télésanté et le travail à distance pendant la pandémie.



Le déploiement initial permettra à plus de 15 000 membres de tribus situées dans des régions reculées des États-Unis d'accéder à la 5G.



Les premiers déploiements avec NewCore et Nokia se concentreront sur le Dakota du Nord et du Sud, l'Oklahoma et la Californie. Les communautés amérindiennes concernées sont la tribu sioux de Standing Rock et les tribus Cheyenne et Arapaho.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.