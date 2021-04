Nokia : développe la 5G pour LG Uplus en Corée du Sud

Nokia a annoncé un accord avec LG Uplus pour étendre la couverture 5G. Le groupe va installer de nouveaux équipements de la gamme complète AirScale de Nokia à travers le pays.



Nokia installera ses systèmes notamment dans des centres commerciaux et des immeubles de bureaux.



' ASiR facilite une mise à niveau simple du service vers 5G New Radio avec un minimum de travail sur site, et dispose d'un gestionnaire Web, permettant une configuration à distance sans avoir besoin d'une application distincte ' indique le groupe.



