Nokia : fournit ses solutions à PLDT et Smart aux Philippines

Nokia a annoncé aujourd'hui le déploiement de son logiciel d'opérations numériques, de son logiciel d'infrastructure cloud et de ses serveurs AirFrame afin d'améliorer le réseau national de PLDT - la plus grande société de télécommunications entièrement intégrée des Philippines - et de son unité sans fil Smart Communications (Smart).



Le déploiement, qui est déjà en cours, permettra à PLDT et Smart d'augmenter l'agilité et la flexibilité de leur réseau, tout en réduisant les coûts d'exploitation et les délais de mise sur le marché lors du déploiement de nouveaux services.



Il s'agira ainsi 'd'améliorer considérablement' l'expérience client, la rapidité de livraison, et les coûts de production, souligne Nokia.



