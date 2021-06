Nokia : lance des services pour renforcer la sécurité 5G

Nokia annonce le lancement du logiciel NetGuard XDR et les services MDR pour renforcer la sécurité 5G et générer de nouveaux revenus pour les CSP.



Ces services vont permettre de donner aux fournisseurs de services de communication (CSP) une protection plus forte pour leurs réseaux 5G ainsi que de nouvelles offres de sécurité pour accroître les recettes.



Cela permet de répondre aux demandes des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Inde et de la France qui renforcent les exigences de sécurité pour les infrastructures critiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.