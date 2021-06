Nokia : le télétravail appelé à demeurer la règle

Nokia a annoncé mardi qu'il allait adopter une organisation plus 'flexible' du travail, devant notamment donner à ses salariés la possibilité de travailler jusqu'à trois jours par semaine depuis leur domicile.



Après plusieurs expériences réussies conduites à Dallas, Singapour et Budapest, l'équipementier télécoms finlandais explique qu'il compte allouer jusqu'à 70% de la surface de ses bureaux aux lieux de réunion et de travail en équipe tout en limitant les espaces dits 'concentrés'.



D'ici à la fin de l'année, Nokia lancera par ailleurs une solution de 'travail intelligent' qui permettra à ses salariés de réserver des espaces de travail et divers aménagements d'entreprise.



Nokia précise que cette annonce intervient après la réalisation d'une vaste étude menée auprès des 26.000 salariés du groupe, qui a montré que 91% d'entre eux estimaient avoir maintenu, voire augmenté, leur productivité durant la phase de télétravail exigé par le confinement.



Toutes ces nouvelles orientations prendront effet en date du 1er janvier 2022.



