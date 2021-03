Nokia : record de vitesse 5G lors d'un essai en Turquie

Nokia a annoncé aujourd'hui avoir atteint un record de vitesse 5G lors d'un essai avec Turk Telekom à Ankara, dépassant les 4,5Gbit/s via la solution AirScale 5G RAN sur un spectre d'ondes de 26 GHz mm, une bande passante de 800 MHz et un appareil à utilisateur unique.



'Malgré le lancement de réseaux commerciaux 5G dans de nombreux pays, les essais 5G jouent toujours un rôle important dans le développement de réseaux plus rapides et de meilleure qualité. Cette vitesse record atteinte avec notre partenaire de longue date montre que nous affinons et améliorons constamment la façon dont nous construisons et gérons les réseaux 5G', a réagi Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia.



