Nokia : réduction de sa consommation électrique

Nokia a annoncé que sa station de base AirScale 5G mMIMO atteindra une réduction moyenne de sa consommation électrique de 50% d'ici 2023. Le groupe souligne ainsi son engagement en faveur du changement climatique et de zéro émission.



Cela sera activé par ses chipsets System on Chip (SoC) de nouvelle génération et ses fonctionnalités avancées de mode veille 5G qui aideront à optimiser la consommation d'énergie de la station de base.



' Nokia s'est engagé à avoir l'un des portefeuilles de produits les plus écoénergétiques du secteur. Il a récemment annoncé de nouveaux objectifs basés sur la science (SBT) qui remplissent son engagement de recalibrer en fonction d'un scénario de réchauffement climatique de 1,5 ° C ' indique le groupe.



