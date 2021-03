Nokia : s'associe à Circle Fiber, dans le Missouri

Nokia annonce avoir été sélectionné par Circle Fiber dans le cadre du déploiement d'un réseau fibré FTTP à Cape Girardeau, dans le Missouri.



Alors que Circle Fiber a récemment obtenu un financement du département américain de l'Agriculture (USDA) pour déployer ce réseau, il a décidé de s'associer à Nokia pour déployer les solutions de fibre optique Gigabit Passive Network (GPON) et XGS-PON de nouvelle génération, offrant des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s et, voire bientôt jusqu'à 25 Gb/s.



'La connectivité haut débit n'est plus une commodité, c'est une nécessité. Aux États-Unis, sept foyers sur dix dotés de connexions fibre utilisent la technologie Nokia et nous sommes fiers de travailler avec Circle Fiber pour étendre cette portée à 125 000 foyers et locaux commerciaux supplémentaires', a commenté Sandra Motley, présidente de la division Réseaux fixes chez Nokia.



