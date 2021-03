Nokia : signe un accord avec l'opérateur Cibicom

Nokia a annoncé un accord avec l'opérateur danois et fournisseur d'accès Internet (FAI) Cibicom pour la mise en oeuvre d'un nouveau réseau LTE (4G) 450 MHz.



L'accord consiste à remplacer les réseaux radio Cibicom existants et à les migrer vers un nouveau cadre qui permettra une couverture complète des données 4G à travers le Danemark, ainsi qu'une connectivité IoT de masse.



' Ce déploiement renforcera les références de Cibicom en tant que principal fournisseur d'infrastructures pour l'entreprise ' indique le groupe.



Mette Slesvig, COO Operations chez Cibicom, a déclaré: 'Notre décision de choisir Nokia reposait non seulement sur leur technologie d'accès radio, mais aussi sur leur capacité à fournir un service fiable, robuste et sécurisé.'



