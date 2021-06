Nokia : termine en hausse après l'analyse de Liberum

Le titre s'envole de près de 1,5% après le relèvement de conseil de Liberum. L'analyste relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' sur Nokia et augmente son objectif de cours de 3,3 à 5,5 euros, considérant que 'les valorisations sont attrayantes, compte tenu de l'amélioration des perspectives'.



'Les bons trimestriels de Nokia et les signes d'une dynamique contractuelle plus forte suggèrent que le groupe est à un point d'inflexion, en particulier dans les réseaux mobiles', juge-t-il, ajoutant que l'écart technologique avec Ericsson 'semble se réduire'.



Liberum pense que les prévisions de Nokia pour 2021 s'avéreront probablement prudentes et ses propres attentes sont supérieures au haut de la fourchette guidée. Le broker prévoit également que le redressement se poursuivra en 2022.



