Nokia : un responsable des relations investisseurs nommé

Nokia annonce la nomination de David Mulholland au poste de responsable des relations avec les investisseurs. Sous l'autorité du directeur financier Marco Wirén, il rejoindra son nouveau poste chez l'équipementier télécoms finlandais fin mai.



Actuellement directeur exécutif chez UBS Global Research, il apporte avec lui plus d'une décennie d'expérience à titre d'analyste de recherche, ayant dirigé la couverture de groupes tels qu'ASML, Ericsson, Infineon, Nokia, Spirent et STMicroelectronics.



