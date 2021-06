Nokia : va accélérer le déploiement de la 5G au Danemark

Nokia continue de développer ses activités avec les principaux opérateurs de téléphonie mobile danois, Telenor et Telia via leur réseau commun (TTN), accélérant la fourniture de services 5G à l'échelle nationale au Danemark.



Nokia va accélérer le déploiement suite à la disponibilité du spectre 3,5 GHz. Les services améliorés offriront des vitesses 5G premium aux clients Cette décision s'appuie sur le partenariat de longue date de Nokia avec TTN en tant que fournisseur principal de la radio 5G RAN. TTN est le plus grand réseau mobile du Danemark avec plus de 4 300 sites.



L'accord de modernisation se concentrera initialement sur les quatre plus grandes villes du Danemark avant de s'étendre pour couvrir la plupart des clients danois au cours de 2022.



Thomas Kjærsgaard, DG de Telia Danemark, a indiqué : ' un réseau solide est la base de notre travail continu pour soutenir la numérisation du Danemark, le développement de notre économie, l'innovation et les solutions durables pour l'avenir. '



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.