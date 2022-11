Nokia : nouveau centre de maintenance régional à Riyad

Nokia annonce l'ouverture d'un nouveau centre de maintenance régional à Riyad, en Arabie saoudite, qui offrira une assistance à ses clients dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), ainsi que la formation des ingénieurs locaux.



Cette décision soutient les efforts de Nokia pour prolonger la durée de vie de son équipement réseau grâce à des pratiques circulaires qui permettent une plus grande efficacité matérielle et une réduction des déchets.



Il s'agit de l'une des premières initiatives de Nokia suite à la signature d'un protocole d'accord avec le ministère des Communications et des Technologies de l'information (MCIT) d'Arabie saoudite en 2019, dans le cadre de la stratégie 'Saudi Vision 2030' du pays.



