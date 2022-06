Nokia : nouveau record avec Elisa en Finlande

Nokia, Elisa et Qualcomm Technologies ont annoncé avoir atteint des vitesses de liaison montante 5G record de 2,1 Gbit/s. Cela a été réalisé lors d'une démonstration en direct à la Nokia Arena de Tampere en Finlande.



Le nouveau record permettra à Elisa d'offrir des services ultra-performants et à faible latence qui amélioreront l'expérience des visiteurs du site. La solution devrait être entièrement déployée l'année prochaine.



Au cours de l'essai, Nokia a fourni sa station de base AirScale dans le spectre d'ondes millimétriques de 26 GHz sur le réseau commercial 5G d'Elisa.



' Une fois déployé, le service créera de nouvelles opportunités pour les services de données sur site, tels que le streaming vidéo ultra-haute définition 8K multi-utilisateurs en temps réel et le contenu de réalité augmentée pour les smartphones ou les appareils portables pour des expériences immersives ' indique le groupe.



