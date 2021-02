Nokia : nouveaux services pour le déploiement de la 5G

Nokia dévoile de nouveaux services de déploiement de base 5G pour offrir aux opérateurs de meilleures capacités.



Nokia a annoncé aujourd'hui le lancement de son initiative DelOps, une approche nouvelle et innovante pour gérer la complexité de la livraison et des opérations des logiciels de base 5G.



Le groupe présente aussi une nouvelle suite de services CI / CD pour aider les fournisseurs de services de communication (CSP) pour une efficacité opérationnelle accrue et rapide des nouveaux services.



' Les services CI / CD de Nokia jouant un rôle essentiel dans les déploiements de base 5G, ces solutions ont déjà été sélectionnées par cinq CSP de niveau 1 pour les prochains déploiements, et des discussions sont en cours avec plusieurs autres opérateurs dans le monde ' indique le groupe.



