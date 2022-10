Nokia : nouvelle stratégie en matière ESG

Nokia fait part ce lundi d'une stratégie en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) 'améliorée, intégrée à ses stratégies commerciales et technologiques et axée sur les domaines où elle peut avoir le plus grand impact'.



Cette stratégie, conçue pour relever certains des plus grands défis mondiaux, s'appuie sur cinq domaines : l'environnement, la numérisation industrielle, la sécurité et confidentialité, le comblement de la fracture numérique et l'entreprise responsable.



'Nokia a passé les 12 derniers mois à développer une stratégie ESG améliorée à l'échelle de l'entreprise pour garantir que la durabilité est un élément fondamental de la façon dont il développe la technologie et prend des décisions commerciales', explique le Finlandais.



