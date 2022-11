Nokia : ouvre un centre de R&D sur la 5G et 6G au Portugal

Nokia a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau centre de R&D axé sur la 5G et la future technologie de réseau mobile 6G sur son campus portugais à Amadora.Le centre créera des emplois dans plusieurs disciplines différentes et fera progresser la recherche dans les technologies qui sont des composants essentiels des réseaux 5G actuels et futurs 6G.Le centre de recherche et développement créera plusieurs emplois hautement qualifiés axés sur le développement avancé de logiciels pour prendre en charge les réseaux mobiles.'L'annonce faite aujourd'hui témoigne de la solidité continue des opérations de Nokia dans le pays, renforcée par une collaboration avec le gouvernement portugais', a indiqué Sérgio Catalão, Country Manager de Nokia Portugal.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.