Nokia : partenariat autour de la fibre avec Xantara

Nokia a annoncé développer son partenariat avec Xantaro en Grande-Bretagne afin de connecter plus de deux millions de foyers britanniques au haut-débit via la fibre optique de nouvelle génération, avec des flux atteignant jusqu'à 10Gb/s.



L'ensemble du paus est concerné par le projet, du sud-ouest de l'Angleterre à certaines parties de Londres, du nord de l'Angleterre à l'Écosse en passant par le Pays de Galles, assure Nokia.



Xantaro, partenaire de distribution et intégrateur de services, travaille déjà avec une dizaine de fournisseurs de services alternatifs (AltNets), des sociétés qui déploient des réseaux fibrés dans des zones où l'offre en haut débit est faible, voire inexistante.



' Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir les AltNets avec notre technologie fibre via notre partenaire Xantaro. Notre technologie, ainsi que leur connaissance de ce segment de marché et leur expertise technique (...) permettent d'apporter une connectivité gigabit là où il n'y en a pas encore', explique Paul Alexander, directeur des ventes Royaume-Uni et Irlande chez Nokia.



