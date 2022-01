Nokia : partenariat avec OIV en Croatie autour de la 5G

Nokia a annoncé aujourd'hui son partenariat avec OIV, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de communications stratégiques nationales en Croatie, afin de fournir une solution de réseau sans fil privé 5G au sein de l'usine de fabrication de composants automobiles d'AD Plastik, à Zagreb, en Croatie.



Nokia précise que sa plate-forme d'application Digital Automation Cloud (DAC) offrira une faible latence et une connectivité sans fil 5G sécurisée et fiable pour les équipements, les machines et un ensemble d'applications sur le site.



' Cela permettra à l'entreprise d'accélérer sa numérisation et sa transformation vers l'industrie 4.0 pour une plus grande efficacité et flexibilité tout en maintenant la qualité et la sécurité dans son usine de fabrication en Croatie ', résume Michael Siegel, directeur de Nokia Enterprise South-East Europe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.