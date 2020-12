Nokia : partenariat avec Vodafone Idea en Inde

Nokia a conclu un partenariat avec Vi Business, la branche entreprise de Vodafone Idea en Inde, afin d'aider les entreprises à se transformer en numérique.



La société finlandaise de télécommunications a déclaré dans un communiqué que le partenariat offrirait des services différenciés dans des technologies de pointe comme l'accès fixe sans fil (FWA), les réseaux privés sans fil et les réseaux optiques passifs gigabit.



Les entreprises technologiques ont déclaré vouloir aider les clients indiens à se transformer pour répondre aux exigences dynamiques de la nouvelle économie numérique, en utilisant des outils tels que l'automatisation, l'Internet des objets (IoT) et la virtualisation du cloud.



