Nokia : premier essai de réseau 5G à Singapour

20/08/2020 | 10:00

Nokia annonce ce jour mener avec l'opérateur StarHub (Singapour) un premier essai de réseau 5G non autonome (NSA), et ce jusqu'au 16 février 2021.



StarHub est ainsi 'le premier opérateur à adopter les services 5G Nokia à Singapour'.



Ce réseau d'essai 5G permettra à StarHub de fournir une bande passante plus performante et une connectivité fiable à ses abonnés sans une refonte majeure de l'infrastructure.



