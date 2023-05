Nokia : présente son rapport sur la 5G dans la région MEA

Nokia a annoncé aujourd'hui les résultats de son nouveau rapport de recherche, le Nokia MEA Mobile Broadband Index, qui fournit une vue d'ensemble du paysage du haut débit mobile dans la région MEA.



Le trafic de données 5G dépasse pour la première fois celui de la 3G au quatrième trimestre 2022, principalement grâce à la croissance de la 5G dans les pays du GCC.



Le nouveau rapport souligne l'adoption plus rapide de la 5G dans les pays du GCC (Bahreïn, Koweït, Oman, Arabie saoudite, Qatar et Émirats arabes unis), par rapport au reste de la région MEA. Les abonnés à la 5G devraient atteindre 75 % d'ici 2027, principalement sous l'impulsion de l'Arabie saoudite.



Le rapport approfondi met en évidence la croissance régulière de la 5G dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) ainsi que son impact sur la transformation numérique. Il confirme que le Moyen-Orient est loin devant l'Afrique en termes d'adoption de la 5G.



La 5G devrait augmenter régulièrement et contribuer à la croissance du nombre d'abonnés au haut débit mobile, qui devrait croître avec un TCAC de 6 % dans la région MEA. Selon le rapport, les réseaux 4G dans la région MEA représentent aujourd'hui 79 % du trafic global de données, et d'ici 2027, la 4G et la 5G représenteront ensemble 90 % du trafic de données.



La même année, le nombre d'abonnés à la 4G atteindra 1 214 millions (53 % du total des abonnés), tandis que l'adoption de la 5G est estimée à 380 millions d'abonnés (17 % du total).



