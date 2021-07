Nokia : prévisions relevées, le titre flambe

Le titre Nokia s'inscrit en forte hausse jeudi à la Bourse de Paris après que l'équipementier télécoms a révisé à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marges pour 2021.



L'action s'adjuge ce matin près de 7%, ce qui lui permet de revenir à des plus hauts de deux ans.



Le groupe a annoncé dans la matinée avoir relevé ses prévisions pour l'exercice en cours et table désormais sur un chiffre d''affaires annuel entre 21,7 et 22,7 milliards d'euros, contre 20,6 à 21,8 milliards d'euros jusqu'à présent.



Nokia dit par ailleurs viser une marge opérationnelle de 10% à 12% cette année, à comparer avec un précédent objectif compris entre 7% et 10%.



Dans un communiqué, Pekka Lundmark, le directeur général du groupe finlandais, explique que le bon début d'année du groupe s'est poursuivi au cours du deuxième trimestre.



Sur le trimestre écoulé, Nokia a généré une marge opérationnelle de 12,8% sur la base d'un chiffre d'affaires net de 5,3 milliards d'euros, en hausse de 4% d'une année sur l'autre (+9% à taux de change constants).



Les analystes d'UBS rappellent que les attentes du marché étaient élevées avant cette publication, mais que la performance du groupe justifie ses récents gains en Bourse. L'action Nokia affiche un gain de près de 68% depuis le début de l'année.



