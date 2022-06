Nokia : procédé de refroidissement distribué par Innventure

Nokia a annoncé lundi la signature d'un accord avec l'américain Innventure en vue de commercialiser la technologie de refroidissement conçue par les Nokia Bell Labs, son laboratoire de recherche avancée, pour les centres de données et les équipements de réseaux mobiles.



Aux termes de l'accord, Innventure va créer une nouvelle filiale, baptisée Accelsius, qui fera l'acquisition des droits commerciaux du procédé et qui en assurera le développement et la distribution.



La technologie de climatisation passive mise au point par Nokia, qui est basée sur deux conduites de fluides, vient rafraîchir le matériel à la source, c'est-à-dire à l'échelle des puces ou de l'alimentation.



Pour mémoire, Nokia a conclu en 2019 un accord de collaboration avec Innventure portant sur la commercialisation des technologies n'appartenant pas au coeur de métier du groupe finlandais.



