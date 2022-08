Nokia : projet de réseau privé industriel LTE au Mexique

Nokia a annoncé mercredi avoir déployé avec AT&T Mexico un réseau privé LTE sur un terminal portuaire à Progreso, une petite ville de l'Etat du Yucatan bordant le Golfe du Mexique.



Ce réseau sans fil pour environnement industriel a été installé au sein de l'infrastructure d'APM Terminals à partir de la plateforme de connectivité Nokia Digital Automation Cloud (DAC), précise l'équipementier finlandais.



Ce dispositif de 4,9G doit offrir un service à haut débit et à faible latence sur ce site qui s'étend sur une superficie de 11,5 hectares afin de permettre de maintenir connectés des centaines d'employés, de capteurs et de véhicules sur ses installations et ses quais.



