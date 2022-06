Nokia : prolongation du contrat avec Orange Polska

Nokia a annoncé avoir obtenu une prolongation de dix ans de son contrat avec Orange Polska, pour 'soutenir la stratégie de l'opérateur télécoms consistant à fournir les meilleurs services à ses clients'.



L'accord amélioré, qui couvrira 50% du réseau d'Orange dans le nord de la Pologne et durera jusqu'en 2036, verra la modernisation de l'infrastructure de réseau radio existante d'Orange ainsi que l'amélioration de ses capacités 5G.



Nokia a un partenariat de longue date avec Orange qui inclut la fourniture de toutes les technologies radio. Le Finlandais dispose également d'installations mondiales de R&D avec des milliers d'ingénieurs à Wroclaw et Cracovie.



