Nokia : prolonge l'accord qui le lie à AT&T.

Grâce au partenariat avec Nokia, les clients d'AT & T vont pouvoir connecter et gérer une multitude d'appareils IoT sur leurs réseaux, en tirant parti des capacités de Nokia Wing.



En offrant des services IoT transparents au niveau mondial, AT&T sera en mesure de soutenir les entreprises clientes gérant des entreprises plus automatisées, productives, durables et plus sûres, tout en garantissant une qualité de service constante, indique Nokia.



La solution Nokia Wing a été lancée avec succès dans les secteurs de l'automobile et de la finance avec AT&T. L'opérateur cible désormais des secteurs supplémentaires comme le transport, la vente au détail, l'agriculture, les services publics ou encore les villes intelligentes.





